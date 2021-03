Top-6 PIAA Class AA West Super Regional finishers

2021 PIAA Class AA West Super Regional Top-6 finishers

The top four finishers advance to the state championships on Friday, March 12 in Hershey

106-pounds: 1 - Hunter Robinson (Sagertown), 2 - Cooper Hornack (Burrell), 3 - Louie Gill (Hickory), 4 – Landon Bainey (West Branch), 5 – Hunter Gould (Conneaut Area), 6 – Jack Kazalas (Quaker Valley).

113-pounds: 1 – Coen Bainey (Bald Eagle Area), 2 – Bryce Beatty (Mount Union), 3 – Chris Vargo (Bentworth), 4 – Justin O’Neil (Hickory), 5 – Calan Bollman (Chestnut Ridge), 6 – Damon Michaels (Elizabeth Forward).

120-pounds: 1 – Mason Gibson (Bishop McCort), 2 – Gary Steen (Reynolds), 3 – Owen Reinsel (Brookville), 4 – JoJo Przybycien (Fort LeBoeuf), 5 – Trevor Husick (Tussey Mountain), 6 – Hunter Walk (Tyrone).

126-pounds: 1 – Joey Fischer (South Park), 2 – Connor Saylor (Hickory), 3 – Chase McLaughlin (Greenville), 4 – Ross Dull (Chestnut Ridge), 5 – Joey Sentipal (Burgettstown), 6 – Cooper Gilham (Bald Eagle Area).

132-pounds: 1 – Jackson Arrington (Forest Hills), 2 – Connor Pierce (Harbor Creek), 3 – Zack Witmer (St. Joseph’s Academy), 4 – Kyle McCollum (Beth-Center), 5 – Hunter Horton (Tussey Mountain), 6 – Jamison Poklembo.

138-pounds: 1 – Brock McMillen (Glendale), 2 – Ian Oswalt (Burrell), 3 – Amonn Ohl (St. Joseph’s Acadamy), 4 – Carson Filer (Mercer), 5 – Ashten Armagost (Commodore Perry), 6 – Nolan Shaffer (Johnsonburg).

145-pounds: 1 – Kaeden Berger (Reynolds), 2 – Kenny Duschek (Blackhawk), 3 – Cooper Warshel (Richland), 4 – Carter Gill (Hickory), 5 – Tyler Cymmerman (Derry Area), 6 – Jaden Reagle (Saegertown).

152-pounds: 1 – Grant Mackay (Laurel), 2 – Connor Yoder (North Star), 3 – Luke Moore (Chestnut Ridge), 4 – Jack Rimpa (Fort LeBoeuf), 5 – Hudson Holbay (Westmont Hilltop), 6 – Gavin Stewart (Marion Center).

160-pounds: 1 – A.J. Corrado (Burrell), 2 – Cole Casilio (Johnsonburg), 3 – Oleg Melnyk (Carlynton), 4 – Ryan Weyandt (Forest Hills), 5 – Hunter Weitosh (Philipsburg-Osceola), 6 – Jalen Wagner.

172-pounds: 1 – Rune Lawrence (Frazier), 2 – Malachi Duvall (Penns Valley), 3 – Ethan Barr (McGuffey), 4 – Timmy Church (Fort LeBoeuf), 5 – Gage Musser (Commodore Perry), 6 – Landon Caldwell (Seagertown).

189-pounds: 1 – Ethan Finch (Sheffield), 2 – Trent Schultheis (Freedom Area), 3 – Cole Karpinski (Greenville), 4 – Ian Eckenrode (Cambria Heights), 5 – Shane Kemper (Burgettstown), 6 – Patrick Cutchember (Quaker Valley).

215-pounds: 1 – Dayton Pitzer (Mount Pleasant), 2 – Parker Moore (Philipsburg Osceola), 3 – Hayden Linkerhof (Corry Area), 4 – Eli Reese (Knoch), 5 – Cael Black (Eisenhower), 6 – Collin Milko (Carlynton).

285-pound: Nathan Taylor (Brookville), 2 – Marvin Beatty (Marion Center), 3 – Jordan Schell (Girard), 4 – Jalen Stephens (Meyersdale), 5 – Mitch Miles (Laurel), 6 – Guy Rocco John-Deniello (Reynolds).