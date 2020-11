Unofficial Kane Area Election Results:



Kane First Ward – Trump, 326; Biden, 105; Jorgensen, 12; Write In, 1

Kane Second Ward – Trump,136; Biden, 52; Jorgensen, 8; Write In, 1

Kane Third Ward – Trump, 282; Biden, 90; Jorgensen, 8; Write In, 3

Kane Fourth Ward – Trump, 182; Biden, 57; Jorgensen, 6, Write In, 0

Kane Total - Trump, 926; Biden, 304; Jorgensen, 34; Write In, 5





Kane First Ward

State Attorney General – Shapiro (D), 109; Heidelbaugh (R), 308; Wassmer (L), 13; Weiss (G), 4



State Auditor General – Ahmad (D), 86; Defoor (R), 325; Moore (L), 20; Faison (G), 4



State Treasurer – Torsella (D), 96; Garrity (R), 319; Soloski (L), 12; Runkle (G), 8



U.S. Congress -- Williams (D), 89; Thompson (R), 347



State Senator -- Brown (D), 115; Dush (R), 324



State Representative -- Causer (R), 408



Kane Second Ward

State Attorney General – Shapiro (D), 59; Heidelbaugh (R), 119; Wassmer (L), 9; Weiss (G), 5



State Auditor General – Ahmad (D), 54; Defoor (R), 116; Moore (L), 18; Faison (G), 3



State Treasurer – Torsella (D), 54; Garrity (R), 121; Soloski (L), 13; Runkle (G), 3



U.S. Congress -- Williams (D), 49; Thompson (R), 141



State Senator -- Brown (D), 60; Dush (R), 130



State Representative -- Causer (R), 177





Kane Third Ward

State Attorney General – Shapiro (D), 101; Heidelbaugh (R), 267; Wassmer (L), 7; Weiss (G), 2



State Auditor General – Ahmad (D), 82; Defoor (R), 283; Moore (L), 9; Faison (G), 1



State Treasurer – Torsella (D), 87; Garrity (R), 280; Soloski (L), 7; Runkle (G), 2



U.S. Congress -- Williams (D), 80; Thompson (R), 303



State Senator -- Brown (D), 93; Dush (R), 283



State Representative -- Causer (R), 357





Kane Fourth Ward

State Attorney General – Shapiro (D), 63; Heidelbaugh (R), 166; Wassmer (L), 4; Weiss (G), 9



State Auditor General – Ahmad (D), 54; Defoor (R), 172; Moore (L), 9; Faison (G), 3



State Treasurer – Torsella (D), 51; Garrity (R), 179; Soloski (L), 3; Runkle (G), 5



U.S. Congress -- Williams (D), 48; Thompson (R), 192



State Senator -- Brown (D), 66; Dush (R), 178



State Representative -- Causer (R), 218